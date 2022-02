Eduardo Dvorkin: "Es imprescindible que produzcamos energía"

Eduardo Dvorkin, presidente de Y-TEC (YPF Tecnología), analizó en Encuentro Nacional la decisión judicial que suspendió la exploración petrolera frente a las costas marplatenses, que fue apelada por el Gobierno Nacional.

Al respecto indicó que sería inaceptable no tener previstas todas las posibilidades de contingencias, por lo que en nuestro país no podemos darnos el lujo de no hacer cosas por las dudas. Asimismo, explicó que por el momento solo se trata de exploración para evaluar las posibilidades y no de explotación, lo cual constituiría el siguiente paso.

Respecto a los argumentos esgrimidos en el fallo judicial, indicó que el mismo sostiene que la actividad exploratoria podría afectar el curso de navegación de la ballena Franca Austral y demás fauna marina, por lo que dio detalles de la manera en que la exploración es llevada a cabo, descartando esta posibilidad como así también el hecho de que un posible derrame pudiera acercarse a nuestras costas.

También se refirió al avance de las energías renovables destacando que aun continuaremos utilizando petróleo por muchas décadas e incluso los países más desarrollados en este sentido lo siguen haciendo. Finalmente destacó los avances de Y-TEC en pos de la transición energética.