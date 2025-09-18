"Es imposible que la UBA no funcione", enfatizó el secretario de Educación Torrendell

El secretario de Educación Carlos Torrendell, enfatizó que "es imposible que la UBA no funcione" y dijo que "eso quedó claro el año pasado, donde decían que las universidades iban a cerrar y siempre tuvieron financiamiento".

Torrendell señaló que "las partidas para los gastos de las universidades tuvieron un aumento del 270% el año pasado, por encima de la inflación" y sostuvo que "este año el monto se volvió a actualizar por lo cual no entendemos el reclamo vigente".

"El Gobierno está tratando de subir los salarios docentes en la medida que la política fiscal lo permita, pero es complicado hacerlo de golpe porque el 90% del costo educativo se va en salarios", agregó.

El funcionario puntualizó que "el presupuesto educativo es el tercer gasto del Estado y representa el 4% del PBI, por lo cual cualquier aumento impacta con fuerza y ahí radica la imposibilidad de lograr una verdadera recomposición salarial".

"Venimos de una tragedia educativa en los últimos deceños y eso se puede explicar por un contexto económico y social desfavorable", agregó.

El secretario de Educación indicó que "si no nos concentramos en los aprendizajes fundamentales, que es lograr que el 50% de los chicos de primaria y secundaria entiendan y comprendan lo que leen, algo que no sucede en la actualidad".

"La responsabilidad de la catástrofe educativa es de los políticos, no de los docentes, que son mejores que los resultados que se obtienen porque nadie trabaja bien en una empresa que anda mal", destacó el funcionario.