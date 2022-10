“Es imposible dialogar con fascistas”

A más de un mes del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, surgen nuevas líneas de investigación, en La Vuelta a Casa dialogamos con el Dr. Carlos Rozanski sobre los avances en la investigación del atentado.

El ex jurista afirmó desde el comienzo de la entrevista sobre el labor de la investigación: “Deja mucho que desear el comportamiento de la jueza Capuchetti, es un crimen de Estado que debería tener un correlato en la magnitud de de la investigación”, agrega que hay recursos pero se contrapone con lo que él entiende: "No hay voluntad suficiente".

Agregó a los micrófonos de Nacional Córdoba: “Incluiría en la obscenidad lo que está pasando en la justicia o en un sector de la justicia federal, pensemos que hay cuatro causas distintas, cuando se debería investigar de forma conjunta". Además habló de que se dieron hechos extraños vinculados con la vecina del domicilio de la vicepresidenta e invitados a su vivienda que merecen ser investigados.

Se le consultó sobre si es posible salir de esta situación de diferencias de ideas y falta de dialogo que parece predominar a lo que respondió: "Yo no creo que sea falta de dialogo, sino que con fascistas no se dialoga, porque ese sector no acepta dialogar".

Escuchá la entrevista completa:

