"Es importante vivir el fin del año como una ventana hacia una mejoría"

El médico psiquiatra José Abadi hizo un análisis en Creer o Reventar sobre lo que suelen evaluar las personas " a fin de año" y los balances que se llevan adelante.

"Si bien es importante la autocrítica y la corrección, yo trataría de no limitarla al 31, porque posiblemente se van a pasar las 12 sin haber terminado la evaluación. Lo interesante es pensar en los proyectos que tenemos, para saber cómo los vamos a lograr, en términos de voluntad y de querer", expresó.

Abadi dijo que de una fecha simbólica como el fin del año sirve subrayar un poco más "esa ventana hacia una mejoría". "Es lindo que a fin de año es bueno elegir con quién me encuentro, algo más profundo. Es bueno pensar en la cultura del abrazo. Cuando reconozco al otro, tengo identidad. Eso es ganar terreno y tener una gratitud de agradecimiento", agregó el psiquiatra.