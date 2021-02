“Es importante que sean espectáculos de artistas locales contemporáneos”

La Casa Histórica y Museo Nacional de la Independencia reabrió sus puertas y lo hace con una apertura responsable siguiendo las pautas establecidas en los protocolos del Ministerio de Salud para prevenir contagios de Covid 19. El museo más importante de Tucumán y el país estará abierto al público los viernes, sábados y domingos desde la 17 y hasta las 21 horas. El primer encuentro contó con espectáculos musicales interpretados por artistas tucumanos.

En diálogo con el programa Cada Tarde, el cantante Agustín Goytía, quien fue uno de los artistas que desplegó su talento en la reapertura del Museo expresó: “Fue muy emocionante, no cantábamos desde diciembre del anteaño pasado y volver al escenario con la invitación de un museo nacional es increíble. Fue un show bastante íntimo, no podíamos tocar en banda, fue más acústico, eran aproximadamente 50 personas”. “Es re importante que no sean eventos traídos empaquetados de afuera sino que sean producciones locales contemporáneas de la Provincia”, destacó Goytía.