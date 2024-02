“Es importante que ISSN haya recuperado la soberanía del cobro de coseguro”

Los consejeros gremiales en ISSN, Susana Delarriva por jubilados y Ángel Zalazar por activos, explicaron cómo se maneja ahora el coseguro en los consultorios médicos. “Probamos distintas alternativas para erradicar el cobro del plus”, recordaron.

“Fue una decisión política”, expresó Delarriva e informó los pagos que ISSN hizo a los profesionales, fue de 6330 millones de pesos en enero y 7829 millones en febrero.

El nuevo sistema por el que el afiliado/a no tiene que llevar la dinero al consultorio tiene plena vigencia desde el 9 de febrero, “no hay excusa para no aplicarlo, no tengo que pagar absolutamente nada en el consultorio”. El descuento se realiza por planilla y en el caso de prestaciones, puede pagarse en cuotas.