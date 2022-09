"Es importante la independencia del poder judicial, para investigar el atentado"

El abogado Sebastián Andrada se refirió sobre la investigación judicial del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acaecido el jueves pasado, y consideró que "es necesario que la Justicia esclarezca el hecho" e insistió en la importancia de "respetar la independencia del poder judicial, para investigar el hecho", como así también, "garantizar el derecho de defensa de los acusados" y "la participación activa de la victima." Ademas, el joven letrado explicó que Sabag Montiel podría ser acusado de femicida, al intentar matar a la ex presidenta:"Si bien en nuestro código penal, la figura del magnicidio no está contemplado, pero, sin dudas, estamos en presencia de homicidio agravado, en grado de tentativa. No obstante, la querella podrá pedir cambio de caratula y encuadrar la causa en femicidio."

Finalmente, Andrada enfatizó en la importancia del hecho en la sociedad argentina y cuestionó la revictimización política y mediatica en contra de la vicepresidenta: "Creo que es un episodio, que nos debe llamar a la unidad nacional, mas allá de las ideologías. Estamos en presencia de un hecho delictivo, que la Justicia deberá determinar las responsabilidades y adelantar opiniones no es correcto. Lamentablemente, siempre se pone en duda a la victima, porque es lo mas fácil. Y aquellos funcionarios públicos y comunicadores, deben obrar con responsabilidad y ser respetuosos con las instituciones."

