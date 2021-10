"Es importante esta victoria, nos mantiene con vida y con expectativas".

DESCARGAR

Tras el triunfo por 1 a 0 ante San Martin de San Juan por la Primera Nacional, el director técnioc del "Lobo" jujeño destacó. "Esta victoria es muy importante y nos mantiene con vida y con expectativa. Asi que mientras haya posibilidades nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a luchar siempre". Con relación a la producción de su equipo, el entrenador señaló: "Tuvimos un buen arranque del partido, erramos varias y me empecé a preocupar, porque tuvimos tres o cuatro opciones claras, y en los partidos viste cuando no convertís, la cosa se empieza a emparejar, se empiezan a diluir ciertas situaciones. Me gustó también la solidez del equipo, porque después de que convertimos, no tuvimos demasiados problemas en nuestro arco, así que estoy conforme".

