“Es fundamental el tratamiento del DNU, lo único que puede poner límite"

El senador neuquino de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, en diálogo con Nacional Neuquén apoyó la decisión de los gobiernos de Rio Negro y Neuquén en el reclamo por su participación en la concesión de las hidroeléctricas, se refirió a la actualidad del PJ y manifestó que hay que rechazar el DNU porque “Está permitiendo que aumenten las tarifas, los alimentos, los medicamentos, todas estas medidas que están haciendo daño a los argentinos.”

Respecto a la negativa de la presidenta del senado, Victoria Villarruel, para convocar a la sesión requerida por la oposición, Parrilli sostuvo que están en una situación de ilegalidad “En un hecho inédito en la historia del senado ni siquiera ha convocado, lo que debería hacer es convocar. Lo hizo el macrismo en diputados durante mucho tiempo, convocaban no había quorum y se levantaba la sesión. La vicepresidenta incumple el reglamento del senado hay una denuncia penal que la realizó un grupo de ciudadanos por este tema. Nosotros seguimos insistiendo, hasta ahora tenemos 33 senadores, esperemos que los senadores de Neuquén, de Rio Negro, de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes y algún senador radical nos ayuden nos den quorum, con lo cual podríamos sesionar, tratar en Dnu y aprobarlo o rechazarlo.”

“Creo que hay que rechazarlo porque el DNU es más grave para la vida de los argentinos que la ley ómnibus porque está permitiendo que el gobierno aumente las tarifas del transporte, los aumento de los alimentos básicos de la canasta familiar, las tarifas de las escuelas privadas, los medicamentos, todas estas medidas que están haciendo daño a los argentinos, no ya a los gobernantes o a la casta como él dice, tiene su fundamento en el DNU, por eso lo prioritario es que el senado se avoque a su tratamiento y obviamente lo analice, nosotros estamos por su rechazo. El objetivo es lograr 37 senadores sentarnos y allí no va a tener más remedio que bajar y comenzar la sesión. Sino lo logramos antes creo que en las sesiones ordinarias no van a poder soslayar tratarlo.”

“Es fundamental el tratamiento del DNU es lo único que le puede poner límite a esta actitud de gobernar de manera autoritaria y pasándose por encima la voluntad del congreso.”

“Hoy volvemos a estar igual o peor que en el 2004. Cuando uno mira los gráficos ve cómo desde el 2004 hasta el 2017 baja la pobreza y la indigencia y a partir del 2018 comienza a subir, que casualidad que justo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas que el Fondo impuso. Lamentablemente nuestro gobierno no solucionó este problema, yo voté en contra en su momento el acuerdo que hizo nuestro gobierno con el FMI. Milei lo único que está haciendo es agravando esto, al fuego le echa leña y nafta todos los días. Claramente hoy empeoramos los índices del 2004 y es consecuencia directa de las políticas que inició el macrismo y de las políticas que nosotros no supimos solucionar y que ahora Milei está incentivando. Esto no es un problema de opinión es un problema que muestran las cifras, así lo muestran los datos, que no ha hecho ni INDEC ni un sector kirchnerista, lo ha hecho el Observatorio de Deuda Social de la UCA, de manera que nos da a todos certeza y credibilidad de que son así y lo vemos en la vida diaria como está desmejorando la calidad de vida de todos los argentinos.”

CONCESIÓN DE LAS HIDROELÉCTRICAS

Parrilli expuso que "Junto a un grupo de senadores de la Patagonia en noviembre del año 2022 presentaron un proyecto de ley donde preveían que, al finalizar las concesiones de las represas hidroeléctricas, que la Nación acuerde con las provincias la explotación, la operación, mantenimiento y generación de energía eléctrica en conjunto. El proyecto de ley que establecía que a través de ENARSA junto con las provincias se creara una unidad de negocios para que, con capital estatal mayoritario y sin descartar la participación de capital privado, se procediera a la operación, mantenimiento y generación de energía.”

“Recordemos que estas represas están suficientemente amortizadas y han generado grandes ganancias a las empresas concesionarias durante 30 años y nosotros creíamos que debían volver al Estado nacional junto a las provincias. Lamentablemente esta ley no se pudo sancionar porque no tuvimos en el senado el acompañamiento de Juntos por el Cambio, no nos permitían ni siquiera reunirnos en las comisiones, a raíz de eso presenté notas a la Secretaría de Energía para que llevara a delante la ejecución, incluso bajo nuestro gobierno nada se hizo al respecto lo único que hizo fue prorrogar las concesiones ahora el gobierno de Milei volvió a prorrogarlas hasta marzo y abril de éste año y a raíz de esto se produce el pedido de los gobernadores y frente a esta situación expresé mi apoyo explícito al reclamo de los gobernadores, creo que el Estado nacional y provincial deben conjuntamente explotar estos grandes recursos, facturan todas las represas anualmente 350 millones de dólares a lo largo de éstos años no han hecho ninguna inversión en la actividad energética en Argentina, mucho menos en el sector hidráulico, no han hecho ningún aporte a la comunidades en las cuales están: El Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila. Lo único que hicieron durante los 30 años fue llevarse las rentabilidades desorbitantes que tuvieron para afuera, son parte de la fuga de divisas. Por eso creo que no podemos volver a repetir ese error de dejarlas sin control y tiene que ser el Estado nacional el que tome el mantenimiento, la operación y la generación de energía.”

“El riesgo que tenemos es que vuelvan a caer en manos privadas y que volvamos a tener durante una cantidad de años represas hidroeléctricas que fueron construidas con la plata de todos los argentinos incluido los neuquinos al servicio de grupos económicos. El sector energético es muy importante para la economía del país y lamentablemente sigue manejado por intereses privados y todo parece indicar que, en esta suerte de gobierno de la libertad del zorro en el gallinero, la libertad de los poderosos frente al débil, sigamos teniendo una concesión privada. Por eso creo que es correcto lo que han hecho los gobernadores, están dispuestos a dialogar, que es el camino que debe hacerse y sino ir a la justicia, porque no podemos permitir que estas empresas vuelvan a caer en manos privadas.”

“Ante una actitud de intolerancia, falta de diálogo y fundamentalmente de avasallar los derechos de las provincias no solamente de los gobernadores, en definitiva de los neuquinos: la tarifa del transporte también va a afectar a los neuquinos, la tarifa de energía eléctrica también va a afectar a los neuquinos, la falta del Incentivo Docente también va a afectar a los docentes neuquinos, el crecimiento del precio de los alimentos también afecta. El gobierno se encuentra muy cómodo y muy feliz de que ha logrado un déficit fiscal cero pero lo que no dice es que pagó más de 2 mil millones de dólares de deuda de capital y deuda, a acreedores privados y organismos financieros internacionales Parece que es duro con los débiles y blando con los poderosos en definitiva hace un ajuste, llega un déficit fiscal, que si bien es saludable que se busque, pero no por la vía de los egresos también están los ingresos, no ha hecho absolutamente nada para aumentar la recaudación impositiva para aumentar a los grandes contribuyentes, todo lo contrario.”

“Hay que buscar una unidad de negocios donde el Estado nacional y el Estado provincial tenga mayoría donde el capital privado también puede participar. El modelo de YPF donde el capital mayoritario lo tiene el Estado nacional, hay participación privada que cotiza en bolsa y le da garantía de manejo de negocio. No digo de que no deben dar ganancia ni rentabilidad la explotación de las hidroeléctricas pero esa rentabilidad debe re invertirse en la zona, tiene que re invertirse en generación eléctrica.”

“Nosotros tenemos en Neuquén una obra pendiente, que es Chihuido, no solamente por lo que importa en generación de energía sustentable y que no agreda al medioambiente como es la energía hidráulica, sino además el control de los ríos, el control de las inundaciones. A lo largo de estos 30 años estas empresas que ganaron muchísimo dinero no invirtieron ni un solo peso en generación hidráulica. Hoy lamentablemente estos grandes capitales miran solamente el interés financiero y llevarse los dólares afuera a las guaridas fiscales y esto es lo que nos hace daño y esto es lo que nos está perjudicando a la economía argentina.”