Es fotógrafo y para festejar sus 60 años decidió dar la vuelta al mundo en 80 días, inspirado en el libro de Verne

Chino Albertoni es periodista, fotógrafo y colaborador de National Geographic Traveler. Inspirado en el personaje de la novela de Verne "La Vuelta al mundo en 80 días" Phileas Fogg, salió de Londres el 2 de octubre y regresará a esa ciudad el 21 de diciembre. Se puede ver su aventura en su Instagram

"Ahora estoy en Dubai, en la primera cuarta de mi viaje. Arranqué en Londres, en el mismo lugar que inicia la novela. De ahí el primer tramo lo hice igual que el protagonista, fui a Paris y luego a Amiens, donde vivió muhco tiempo Julio Verne. Está su casa más conocida. Luego de Paris, me fuí a Roma y de ahí hasta Egipto, así desde el Cairo, crucé por tierra el Canal de Suez", contó.

Luego su viaje siguió a la frontera con Jordania, de allí hasta Petra y volvió a Amán. En estos momentos se encuentra en Dubai y su periplo puede seguirse a través de sus redes. "Voy haciendo videos, mi hermano los edita. Yo los reviso y le doy para adelante, juntos armamos un rompecabezas", agregó Albertoni.

El fotógrafo además dijo que la mayor parte de hospedajes los tiene "reservados" pero esta vez el tiempo era un límite para cumplir con las fechas. "Hay un tiempo en Japón, donde me quedaré varios días y armé un safarí fotográfico", contó.