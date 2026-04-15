Es estudiante en la Universidad de La Plata y recibió una beca de EE.UU. para ser astronauta

Tomás Lopreite, es estudiante de la Universidad de La Plata y recibió una beca para estudiar en EE.UU para ser astronauta. En diálogo con el equipo de Adrián Korol, por Radio Nacional, contó cómo consiguió este logro y con qué sueña-

La noticia lo encontró mientras cursa el segundo año de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional de La Plata, después de haberse egresado como técnico aeronáutico con un promedio de 9,87.

"Vengo de una familia de trabajadores, mi padre fue diariero por más de 30 años, mi madre trabajaba limpiando casas con jornadas de 12 horas a veces. Fueron épocas complicadas, teníamos moho en las paredes y hoy estudio en La Plata.", recordó.

La Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, una reconocida institución ubicada en el estado de Florida, le otorgó la beca académica más prestigiosa para un estudiante extranjero. Sin embargo, no le cubre todos los gastos y Tomás necesita ayuda: empezó una carrera contrarreloj para juntar los 45.000 dólares que le asegurarían aprovechar esta oportunidad única.

"Estoy en tratativas con la Universidad para trabajar mientras estudio, dentro del tiempo parcial que hay, y buscaré sponsors o empresas para que colaboren", agregó Lopreite.