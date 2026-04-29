Es estadounidense, se enamoró del país y se volvió viral por contar "las 1000 razones para amar Argentina"

Brian Sandberg, es un estadounidense que se enamoró del país y empezó a generar contenido sobre nuestras cosas. En sus redes plantea "1,000 Reasons to Love Argentina" (1000 razones para amar la Argentina), donde mencióno y explicó el Mensaje al Poblador de Radio Nacional. El hoy influencer visitó el estudio de Nacional AM 870 y conversó con el equipo de Adrián Korol sobre los diferntes encantos que encontró aquí.

"El mensaje al poblador me pareció fascinante, y explico de qué se trata a sus seguidores. Si vivís en un ranchito en el medio de Chubut, y te queres comunicar con un pariente en Bariloche, es una forma muy simple de hacerlo, por ejemplo. Un saludo de cumpleaños", explicó. "Estuve en Radio Nacional Esquel y me dijeron que lo siguen haciendo 4 veces al día", agregó.

"A mi me llamó la atención pensar que en el mismo país que vivo yo hoy, esto le podía pasar a alguien que tenía un tipo de vida totalmente diferente al mio", explicó Sandberg.

Brian llegó en febrero de 2009 para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, aunque ahora trabaja de traductor y crea contenido para redes sociales.