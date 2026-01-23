¿Es enero un buen momento para planificar?

Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo 100% Nora, conversó con la Presidenta y Directora Ejecutiva de la Fundación INECO, Directora del Departamento de Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva en el Instituto de Neurología Cognitiva.

La Doctora Teresa Torralva explicó que “como reinicio simbólico de año, en Argentina sí es un buen mes para planificar”.

“Enero es un momento muy importante para dejar al cerebro en reposo; evaluarnos en el año que pasó y poder organizar el año que queremos”. “Planificar, organizar, priorizar son funciones ejecutivas y metacognitivas”. “Esta reflexión acerca de uno mismo es crucial para poder elegir el mejor plan”.

En la charla, la especialista citó recomendaciones generales para abordar nuestras tareas aunque aclaró que “son para tomarlas con pinzas”.

“A nuestro cerebro le viene bien segmentar el tiempo, tener una mirada cortoplacista” y planificar pequeños objetivos.

“El descanso, el contacto social, la actividad física, tiempo libre, salud mental”, son algunos de los aspectos para “lograr mayor bienestar en forma planificada”.

Sobre la gestión de la frustración, la Dra. Torralva aconsejó como alternativas “cambiar los objetivos y desarmarlos por otros más pequeños así como bajar las expectativas”.