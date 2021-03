Es docente y viaja todos los días a dedo a trabajar

DESCARGAR

Una joven docente que reside en Ingeniero Luiggi publicó este lunes un mensaje en las redes donde contó su situación y pidió que si la ven en la ruta la acerquen a La Maruja, localidad donde da clases, porque viaja a dedo.

Se trata de Macarena Cantelmi, profesora de Ciencias Políticas, que todos los días hace el trayecto Ingeniero Luiggui-Caleufú-La Maruja, o viceversa, a dedo.

Dijo que este año tomó un cargo de auxiliar en secretaría y está trabajando todos los días de 7.15 a 11.45 del mediodía. “Di a conocer la situación porque es una ruta poco transitada, no tengo movilidad y me cuesta conseguir quien me lleve”, relató en diálogo con Marian Cornejo y Matías Sapegno en Rebeldes sin cauce.

En su Facebook, Macarena posteó que comenzó a hacer dedo en 2019 y pidió que l aayuden a difundir el mensaje. Rápidamente la publicación se viralizó y otra colega, Florencia del Blanco, que también está en la misma situación, replicó el caso.

Macarena escribió: “Aclaro, que siempre tengo colegas que me dan una mano y me ofrecen viajar con ellos. Pero los horarios muchas veces no me coinciden, es por eso que hice público. Soy Macarena Cantelmi , docente, si me ves parada en la ruta sentido Ingeniero Luiggi, La Maruja, Caleufú o viceversa. Si me ves parada en la entrada de La Maruja o Caleufú es que viajo todos los días hacia allá y viceversa a dedo. Comienzo con mis viajes (a dedo) a mi lugar de trabajo (Colegio Modesto Caretto). Comencé allá en 2019 haciendo dedo y este año vuelvo hacerlo. Si decidí subirlo a las redes es para que difundan y me ayuden si me ven. En casa me esperan mis hijos que siempre beso y abrazo fuerte antes de irme”, expresó y cerró su relato con un emoji de corazón.

Contó que otros años viajó con el panadero desde Luiggi a La Maruja. Pero que el inconveniente mayor está en conseguir transporte para la vuelta su casa.

La docente aseguró además que “son muchas las colegas” que están en esta situación. “Acá, en La Maruja, creo que soy la única que hace dedo porque casi todas tiene movilidad, pero he hablado con colegas de diferentes localidades les pasa lo mismo”, relató.