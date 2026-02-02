Es campeona nacional de oratoria y competirá representando al país en un concurso internacional

La campeona nacional de Oratoria y estudiante de abogacía en Bahía Blanca Pilar Urbina en diálogo con el equipo de Ramos Generales habló de su próxima representación de la Argentina en el campeonato americano del Junior Chamber International en Antigua y Barbuda en Radio Nacional.

"En el 2021 , a los 17 años, participé en un concurso de debate del JCI, debatimos y fue una nueva experiencia para mi. La organización a nivel nacional tiene competencias de oratoria y debate. Si las ganas a nivel nacional, pasas a nivel América y si ganas allí, podes participar a nivel mundial", contó.

Urbina explicó que al estudiar oratoria se le abrió una nueva herramienta: "Siempre hay nervios, y eso nos mantiene alerta. Cuando pasas de hacerlo con miedo en una primer etapa, luego se convierte en adrenalina, y hasta que después ya se transforma en ganas. Incorporé técnicas de relajación y respiración. Luego de eso, es más fácil sacarse de encima las muletillas, y hablar mejor". "Hay ejercicios vocales para practicar, también el dominar el vólumen y lo importante de lograr que el otro conecte con tu lenguaje", agregó la campeona.