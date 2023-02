“Es bueno que por 4 años no tengamos dudas de cuándo empiezan las clases”

“Nosotros venimos trabajamos desde el año pasado por una actualización de la secundario, pero no pensábamos implementar algunas cuestiones, entre ellas la no repitencia. Esto es apresurado. Tenemos 4500 secundarias y un millón de estudiantes, no nos da el tiempo para tomar medidas apresuradas”, expresó Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en respuesta a las críticas por el proyecto de reforma educativa para el nivel secundario en la provincia que busca contener dos problemas del sistema educativo bonaerense actual: la cantidad de egresos y la continuidad de la asistencia, sobre todo en el nivel Secundario Superior.

En ese sentido, el también exministro de Educación de la Nación (periodo 2009 -2015), criticó a la oposición por hacer “pura síntesis vacía” del proyecto y reafirmó su compromiso por un Estado “que le reconozca el esfuerzo y le de más a los chicos y chicas que cursan la secundaria”.

Sumado a eso, Sileoni se expresó sobre la “buena relación" que tiene el gobierno provincial con los gremios docentes y destacó que “es bueno que por cuarto año no tengamos dudas de cuándo empiezan las clases”.

“Los gremios no hacen paros porque el gobernador Kicillof sentó a todos a discutir las paritarias y trabajar”

