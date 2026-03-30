Es australiano, viajó a Argentina por dos días y lleva más de 10 años viviendo en el país

La historia de un australiano que visitó más de 50 países y decidió radicarse en la Argentina refleja el atractivo cultural y social que el país ejerce sobre quienes lo conocen.

Daniel Crook, viajero australiano, dialogó con el equipo de Korol en el aire y contó su experiencia, al destacar que el vínculo con la gente fue determinante para tomar la decisión de quedarse a vivir en el país.

"Vine a Argentina por dos días, fui a Córdoba. Nunca había escuchado, fui al paso; y me encontré como en mi casa, todos con buena onda. Me sorprendió un montón. Nunca en mi vida conocí gente tan buena como acá, la gente de Argentina es la más amable del mundo", expresó.

Tras recorrer 55 países, llegó a la Argentina y lo que inicialmente iba a ser una estadía breve terminó convirtiéndose en un proyecto de vida en la ciudad de Córdoba, donde incluso desarrolló su actividad como docente de inglés.

El propio Crook ha señalado que uno de los aspectos que más lo impactó fue la calidez y espontaneidad de los argentinos, en contraste con la vida más estructurada de su país de origen.

"Amo el fernet y me gusta Rodrigo y La Mona Jiménez", dijo Crook.

Historias como esta ponen en evidencia el valor del capital cultural y social del país, que continúa siendo un factor de atracción para extranjeros que buscan nuevas experiencias y formas de vida.