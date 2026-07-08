Es argentino, trabaja como voluntario de Fifa y fue el encargado de recibir a los jugadores en el estadio de Atlanta

Pablo Cecere, voluntario de Fifa en Atlanta en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, habló sobre el partido de ayer entre la Selección Nacional y la Selección egipcia y de cuáles fueron sus tareas antes, durante y después del encuentro. "Recibí a la delegación, uno por uno, cuando llegaron al estadio. Eso fue algo muy especial para mi", dijo.

"La experiencia fue tan importante como para que valiera todo el esfuerzo. Además estuve encargado de ayudar al equipo argentino, sobre las tareas que debían hacer los analistas de la Argentina. También llevar las heladeras a la cancha y tareas de apoyo al equipo", dijo.

Cecere expresó que durante el partido y aún con un resultado desfavorable para la Selección argentina en el partido frente a la Selección egipcia, vio "confianza en los jugadores". "Se notaba en ellos que todavía había esperanzas", agregó.