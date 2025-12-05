Es argentino, tiene una cafetería en Washington y contó cómo se vive la previa al sorteo del Mundial en esa ciudad

Marco Ferrario es dueño argentino de la cafetería Flor Cofee Shop en Washingtown y charló con el equipo de Diego Ramos desde esa ciudad para hablar de cómo se vive el momento previo al sorteo de las zonas del Mundial de fútbol 2026.

"Se palpita mucho, aquí se habla un montón de fútbol. Lo que ha sido clave fue la llegada de Messi a Miami, encima luego de Argentina campeón desde Qatar", contó.

"Aquí se ven en lo locales de ropa deportiva, las remeras de la Selección y también de Boca Juniors", agregó el argentino, apenado porque es hincha de River Plate.

En su local venden empanadas, mate, alfajores y además agregaron un bookshop (librería) con autores latinoamericanos en español y en inglés.