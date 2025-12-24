Es argentina y trabaja en el hotel de Papá Noel en el Polo Norte: dormir allí cuesta desde 850 a 1600 euros

Desde hace 6 años la azúlense Milagros Penella viajaba por el mundo y su sueño era ver las auroras boreales, fue así como llegó a trabajar en el hotel de Papá Noel en el en el Santa’s Igloo Arctic Circle. La argentina contó cómo es el hotel que está emplazado en el único pueblo navideño del mundo y qué comen allí.

"Los techos de vidrio de las habitaciones permiten que puedan verse las auroras boreales desde el hotel. Es su particularidad. Es el deseo más grande de todos los que vienen aquí. Es un pueblo muy tranquilo. La cena arranca 4 y 30 de la tarde, porque hace mucho frío. Se come reno, salmón y un postre que se llama Bola de Nieve, una crema muy suave", contó.