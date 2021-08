La profesora dialogó con nuestro programa “El aire nuestro” acerca de la actualidad en la docencia y dijo: “hemos empezado esta segunda parte del año, establecida como el segundo cuatrimestre con una presencialidad plena a esta altura, presencialidad plena en relación a los docentes porque veníamos teniendo docentes que hacían virtual una parte.

En cuanto a la vacunación de los docentes hay un porcentaje alto que están vacunados por lo menos con la primera dosis y por los fallecimientos hasta hace menos de dos semanas hemos seguido registrando docentes que han fallecido a causa del contagio del covid.

La realidad en Jujuy es que no tenemos una representatividad en relación al gremio no, si bien tenemos los gremios tanto en el nivel primario como en el secundario, no hay diálogo, no hay acuerdo desde el año pasado y las paritarias son como una lotería. Todo depende de cuánto y cómo ofrece el gobierno, porque en ese sentido estamos atados de manos y no podemos hacernos escuchar desde los distintos reclamos y no solo las paritarias.

Es admirable lo que hacen los colegas salteños por la fuerza y la convicción que tienen, en cambio en nuestra docencia hay mucho temor e individualismo a veces y no se hacen sentir las fuerzas como vemos en otras provincias.”