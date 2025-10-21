Es actriz, bailarina y escribió la obra teatral Las Hijas para que Adrián Suar la lleve al teatro

Ariadna Asturzzi, actriz, bailarina y autora, visitó los estudios de Nacional AM 870 y conversó con Diego Ramos sobre "Las Hijas" comedia dramática que escribió y que protagonizan Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa en el teatro Maipo. "Estaba muy nerviosa y hubo mucho estímulo el día del estreno, pero fue espectacular", recordó.

"Peretti sabía que yo escribía y me recomendó a Suar. Él me pidió algo para ver de mi trabajo y leyó algo de lo mio. Adrián tenía la idea de escribir una obra sobre una madre de 3 hijas con Alzheimer. Empezamos a pensar en las actrices y me largué a escribir. Las tres actrices dijeron que sí", contó.

"Suar entiende mucho sobre lo que puede gustarle a la gente, y tiene mucho amor por los actores. Entiende la sensibilidad de los actores y comprende lo que pasa en el mundo. Es muy respetuoso del público y muy generoso", describió.

Asturzzi contó que fue dos veces por semana a los ensayos y que se juntó con cada una de las actrices para decir "sus monólogos".