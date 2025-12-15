Es actriz, astrológa y fusionó los dos mundos en el stand up Astroclap

La actriz y astróloga Clara Sanz visitó el estudio de Nacional AM 870, donde habló sobre los signos del zodíaco y también sobre su stand up Astroclap, donde fusiona la astrología con el teatro. La actriz presentará su espectáculo en el Teatro Astral de Miramar los sábados 3 y 24 de enero.

"Arranqué con el teatro, hice años de improvisación, y después me metí con la astrología más de grande. Entonces pensé que era interesante mezclar ambos mundos", dijo.

Dentro de los signos que describió Clara en Ramos Generales, habló de Géminis, su propio signo: "Está regido por Mercurio, el mensajero, por eso se lo asocia con la palabra o la comunicación. También se lo vincula al carácter ciclotímico, podemos estar de mañana bien, a la tarde no tan bien y a la noche de nuevo estamos de buen humor. Todo en un mismo día. Son muy curiosos, les gusta estudiar. Es un signo de aire y es liviano".

"Tiene dos caras Géminis, porque puede pasar de un estado a otro rápidamente. Es muy rápido mentalmente", agregó.

Otro de los signos que la invitada mencionó fue piscis: "Es un signo de agua y son más melancólicos. Se quedan más atados a cosas y pueden ser más susceptibles".

La actriz de AstroClap también se presentó en una gira por Barcelona y Madrid y varios puntos de la Argentina durante todo el 2025.