Ernesto Nader Alí: "Poggi traicionó hasta su propio electorado"

En Va Sábado por Radio Nacional, hablamos con el intendente y dirigente político de La Toma, Ernesto Nader 'Pipi' Alí, sobre la resolución judicial, solicitada por el poggismo, que castiga a los más vulnerables y trabajadores que menos ganan; y sobre el descontento manifiesto durante todos estos días por distintos sectores de la provincia.

A partir de la resolución judicial impulsada por el sector que encabeza el senador nacional Claudio Poggi, se impidió que miles de puntanas y puntanas, puedan recibir los Microcréditos para acceder, por ejemplo, herramientas o materiales construcción. Como la oportunidad para los trabajadores del sector privado, tanto empleados como comerciantes, emprendedores; que ahora también tienen que esperar al acceso de las medidas económicas de reactivación impulsadas por el Consejo Económico y Social y el Gobierno de la Provincia de San Luis.

En ese sentido ‘Pipi’ Alí expresó: “Para ponerle un adjetivo a esto, me siento sorprendido e indignado, la verdad no pensé que llegara tan lejos con la traición; traicionó a todos trabando las medidas económicas. Poggi traicionó hasta la madre, pero en este caso, me sorprende más porque traicionó a su electorado, hasta la propia gente que lo votó”.

Al tiempo de decir, las medidas son para todos, “nosotros en la municipalidad inscribimos para los beneficios y sobre pasó la demanda, y nadie le preguntó a la gente a quien iban a votar. Al tiempo de contar: “Tenemos inscriptos –que es fácil de demostrar- que son candidatos, cabeza de lista de la oposición, que cumplen con los requisitos. El tema es que el ladrón considera que los demás son de su misma condición. Como es politiquero piensa que todos hacen politiquería, contando que por estos días anduvo por la localidad de La Toma, entregando mercadería a cambio de una foto. “Los humilló a su propio electorado, a vos te compran, no sabes votar, la gente está humillada. Le dice a la gente que no tienen que votar, porque si lo votan a él está bien, y si no está mal”.

“Todo lo que él le indilga a este gobierno, es lo que él es y haría, al recordar por ejemplo que un ministro de Poggi dejó vencer vacunas en su gestión.

En sus palabras, tras compartir su reflexión, Alí agregó: “Ojalá reflexionemos, el electorado es libre no tiene ningún compromiso más que con la democracia”, a modo de ejemplo reflexivo al respecto dijo: “No le va a cambiar el voto a esa mujer candidata de la oposición por haberse inscripto a los beneficios, no se va a votar en contra ella misma”.

“Lo usan de che pibe, Rodríguez Larreta, Bullrich que le mandan el escrito, lo presenta y no lo lee y ahora debe estar arrepentido”.