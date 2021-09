Ernesto Fontan: “Fidel Castro no quiso que se haga público este tema”

Desde hoy se puede ver Tarará, la historia de Chernobil en Cuba en Cine.ar. El documental dirigido por el realizador argentino Ernesto Fontan cuenta cómo miles de niños afectados por la explosión de la central nuclear llegaron a la ciudad de Tarará, en Cuba, donde fueron atendidos de manera gratuita por un programa de recuperación integral para las víctimas creado por Fidel Castro. En Cuba, entre 1990 y 2011, se atendieron 26.000 chicos provenientes de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Tarará, declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, cuenta esta historia desconocida hasta el momento a través del testimonio de sus protagonistas e importantes personalidades de la cultura cubana como Silvio Rodríguez y Aleida Guevara, la hija del Che, entre otros.

“Fidel Castro no quiso que se haga público este tema. Fidel no quería que los grandes medios lo tomen como un efecto propagandístico de la revolución cubana. No salió desde el gobierno cubano la noticia. Y por otro lado nunca se difundió esta historia debido al cerco mediático que hay con Cuba y los grupos hegemónicos de comunicación, que sabemos qué intereses geopolíticos representan, y las élites globales que hacen mucha fuerza para que las únicas noticias que lleguen desde y sobre Cuba sean negativas. Quisimos hacer esta película como un regalo a Cuba y a su pueblo tan solidario”, dijo Ernesto Fontan, quien en esta conversación contó cómo se realizó esta investigación. Tarará es la historia de Chernobil en Cuba y también es la historia de un pueblo solidario con profesionales de la medicina formados bajo el lema de José Martí: Patria es humanidad.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes de 19 a 20.