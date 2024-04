Ernesto "El Flaco" Suárez: "en mi profesión y con la gente he sido honesto"

En una extensa y profunda entrevista Alejandro Rotta habló con Ernesto “El flaco” Suárez en el programa Somos Nosotros.

El reconocido actor, dramaturgo y docente mendocino se refirió a los valores ideológicos que mantiene en su vida y profesión. Además invitó a presenciar el unipersonal "𝑯𝒂𝒚 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒎á𝒔 𝒅𝒂ñ𝒊𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒃𝒂𝒄𝒐".

A sus 84 años comentó que mantiene una actividad laboral muy importante en el teatro con sus unipersonales y estuvo en escenarios junto a Adrián Sorrentino y Marcelo Sánchez con diversas presentaciones. También comentó sobre su viaje de retorno a Lima, Perú: "una psicológa amiga me dijo que fuera donde estuve exiliado la primera etapa de mi vida. Se llenó el teatro, se acordaban de mí y me aplaudieron un montón".

También se refirió a su faceta de trabajo en los barrios. Una actividad que es poco difundida pero que realiza desde hace 10 años con un grupo de 15 jóvenes en distintos barrios de Mendoza. "Siempre estoy laburando y lo que no sale en los diarios también, que trabajo en el grupo de sol a sol y vamos a los barrios a la gorra"

El Flaco comentó sobre sus orígenes, nacido y crecido en la villa, de madre soltera con 5 hijos a cargo. Algo reflejado en su trabajo "en mi profesión y con la gente he sido honesto" y recordó una frase de su madre que resultó ser el pilar para no perseguir la fama. "cuando empecé a hacer teatro a los 22 años mi madre fue a ver una obra que no entendió y me dijo: "no tenfo idea de donde venís. El que se olvida de dónde viene nunca sabe adonde va". No me he olvidado nunca de donde nací, ni lo que fue mi infancia, mi juventud, la llevo en el alma. Llevo el nombre de mi vecina. Esa vida para mi sigue. la solidaridad, el abrazo, con los técnicos, con los chicos de cine".

Sobre su relación con el público expresó: "al público lo respeto siempre, haciendo cosas que no son divertimento. Odio los que quieren hacer humor e imitan cosas de Buenos Aires que no dejan nada. Amo al cantinflas, amo a Bolaños (autor del Chavo del 8), soy fanático de Charles Chaplin" respecto de sus referentes.

"Nunca busqué la fama, cuando hice la película con Rodrigo De la Serna fue el momento de más fama nacional. Uno tiene que luchar para ser uno mismo. No perder tu identidad, tus amigos, ni tu esencia para mi eso es lo ideológico. No trabajo con tacaños, ni egoístas y ególatras.".

El Flaco comentó que la política partidaria no es de su agrado "me han ofrecido montón de veces cargos. Quiero seguir siendo el Flaco Suárez". En la misma sintonía se refirió al trabajo en cine "me aburre el cine, me ofrecieron hacer una película para Buenos Aires y lo rechacé".

Respecto de su trabajo en el humor sostuvo "es chaplin que está adentro mío. El humor es una cosa seria". Y recordó su charla con Bolaños en México cuando hablaron sobre el éxito del Chavo del 8 y ambos coincidieron en que fue "por lo ideológico".

Escuchar la entrevista completa:

"𝑯𝒂𝒚 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒎á𝒔 𝒅𝒂ñ𝒊𝒏𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒃𝒂𝒄𝒐" Sábado 13 de abril. 21.30hs. Teatro Quintanilla. Entradas en entradaweb.com.ar