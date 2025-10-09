Ernestito Montiel y Sentimiento Folk visitaron a Carla Ruiz en Radio Nacional Folklórica

El músico correntino y el dúo Mauro Cantero y Juan Pablo Galeano adelantaron el homenaje a Juan y Ernesto Montiel

Ernestito Montiel llegó al piso de Radio Nacional Folklórica junto al dúo Sentimiento Folk (Mauro Cantero y Juan Pablo Galeano). En charla con Carla Ruiz, contaron detalles del proyecto Morón Ancestral, que este sábado 11 realizará un homenaje a Ernesto Montiel, con mural, música y danzas en vivo en Chile y Anunciación, Morón Sur, con entrada libre y gratuita.

Ernestito repasó la historia de su familia y el legado musical de su tío abuelo, don Ernesto Montiel, pionero del chamamé. También destacó la labor cultural de su padre Juan Montiel, referente del barrio y gestor de espacios para músicos.



