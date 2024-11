Hoy Cristian Bello conversó con Eric González, Astrónomo Del Observatorio Astronómico Félix Aguilar en San Juan, acerca de la última superluna del año. La Luna llena es uno de los acontecimientos más esperados de noviembre. Mes a mes, el satélite natural gira alrededor de la Tierra y va tomando distintas formas hasta que se ve en su totalidad en el cielo. En el anteúltimo mes del año, es conocida como la “Luna del Castor”. Además, en esta oportunidad se podrá observar lo que se llama una “Superluna” porque cuenta con un tamaño inusualmente mayor del habitual. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo verla y dónde. La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Este astro gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase. Muchos toman en cuenta el calendario lunar tienen en cuenta para realizar ciertas actividades, ya que, según los estudiosos de estos fenómenos, impacta en actividades cotidianas y hasta en el ánimo de las personas. Un claro ejemplo es tener en cuenta las fases lunares para realizarse cortes de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas. La Luna llena de noviembre se podrá ver el viernes 15. Este suceso astronómico se puede observar desde cualquier punto del mundo, incluida la Argentina. Según el sitio Time and Date, el astro saldrá 19.45, para luego ponerse a las 5.47 del sábado. Por lo tanto, se podrá admirar durante toda la noche del viernes. El plenilunio se puede ver a simple vista con tan solo asomarse afuera. Sin embargo, el pronóstico puede dificultar la visión para observar este satélite natural. Según el sitio Windy, la Patagonia estará mayormente nublada durante la noche del viernes. En tanto, Mar del Plata y las zonas que rodean la ciudad bonaerense experimentaría tormentas en ese período. El firmamento estará más descubierto sobre el resto del país en el transcurso del viernes, por lo que el astro se podrá ver allí. La Luna llena de noviembre es conocida como la “Luna del Castor”. Este nombre viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural.Se la llama de esa forma porque estos mamíferos se vuelven más activos durante esta época del año y construyen sus represas, de cara a la llegada del invierno en el hemisferio norte. Cabe recordar que se trata de animales nocturnos, por lo que se acostumbra verlos trabajar durante la noche, a la luz de la Luna. Otros nombres que recibe este fenómeno es “Luna Congelada”, “Luna Helada” y “Luna de Nieve”, todos en referencia a la estación más fría del año en ese hemisferio