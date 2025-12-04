Era de Bach... pero no

En esta ocasión, nos detendremos en obras que fueron erróneamente atribuidas a grandes compositores. Veremos entonces, entre otros ejemplos, cómo el número 189 del catálogo de obras de Bach es una cantata que en realidad no compuso Bach, sino Melchior Hoffmann; sin embargo, durante un largo tiempo se pensó que efectivamente era una obra de Bach. Te invitamos a escuchar el programa.

Los Caminos del Barroco. De lunes a viernes a las 11.

Textos y selección musical: Claudio Castro y Carlos Díaz Rocca.

Locución: Rodolfo Lagos

