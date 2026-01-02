Entró en vigencia el nuevo esquma de bandas para la cotización del dólar

Aldo Abram, economista y director de la Fundación de Libertad y Progreso, conversó con Nicolás Yacoy a propósito de la entrada en vigencia del nuevo sistema de bandas cambiarias que rigen la cotización del dólar.

"Creo que el Gobierno busca dar certidumbre a inversores y por eso indexa las bandas con el índice de inflación".

Para Abram "lo que va a terminar sucediendo es que las bandas suban pero el dólar seguirá estando en el mismo valor", y aseguró que eso dependerá basicamente de dos variables, una es el valor del dólar a nivel global y la otra es la demanda por esa moneda.