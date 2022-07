Entrevista del RAC: Guillermo Marin, el payador de los montes

Nacido en Leleque (Chubut), criado en la provincia de Bs As y en incontables caminos de nuestro País, cumpliendo con el designo otorgado por la naturaleza que es CANTAR. Esquilador y hachero de oficio, antes de ser conocido como payador por el pueblo y sus pares. Padre de 6 hijos, hoy ya radicado en Rio Mayo, pueblo de mi provincia natal. Bohemio, soñador pensante, incansable luchador por las injusticias cometidas al pueblo y a la naturaleza. La falta de escuela no fue impedimento para escribir mis propios versos y dejarlos en un libro y en distintos volúmenes discográficos.

La necesidad de ayudar a otros exponentes de cantos payadoriles en la Patagonia, me llevo junto a mi hermano de la vida Alfredo Lipian, a crear una “ asociación de payadores patagónicos) y realizando distintos encuentros donde se sumaron muchos payadores rurales a buscar conocimiento: “Guillermo Marín Dice: soy solo un hombre que disfruta la vida y ama la naturaleza y la defiende, no me cargo de cosas materiales por ser esclavizantes.

Al cantar no me encasillo pues canto un tango una zamba una canción o un canto criollo, me verán como relator de jineteadas o floreando a los jinetes o sobre un reservado, soy pallador, pero antes de todo soy un hombre”.