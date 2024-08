Entrevista con Alondra Bloise

Hoy conocemos la historia de Alondra Bloise, una usuaria de shampoo se sorprendió luego de un llamado telefónico que le ofrecía ser la cara publicitaria de su marca.

"Todo empezó cuando en el Super encontré el envase negro y recordé el shampoo de manzana que usaba en la adolescencia, Apenas lo probé, decidí compartir mi experiencia en la plataforma X, donde conté cómo me dejó el pelo divino a un buen precio. Para mi sorpresa, me contactó la marca y me transformé en la cara de la campaña, no lo podía creer. Hasta mis amigas me escribieron para contarme que me vieron en televisión", dijo Alondra en diálogo con Juan Sixto para Rae-Argentina al Mundo.