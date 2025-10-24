DOS HORAS CON LA ACTUALIDAD

24/10/2025

Entrevista al elenco de 'Salomé'

Algunos de los protagonistas de Salomé de Richard Strauss visitaron los estudios de Nacional Clásica para hablarnos de la próxima puesta de esta ópera, que sube a escena en el Teatro Colón del 28 de octubre hasta el 4 de noviembre.

Boris en Dos Horas con la Actualidad conversó con la soprano Ricarda Meeberth (quien interpretará el papel de Salomé), las mezzos Adriana Mastrangelo y Nancy Fabiola Herrera (alternando en el rol de Herodías), y el tenor Norbert Erns, quien será Herodes en cinco de las seis funciones previstas.

Aquí, la entrevista completa.