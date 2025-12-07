Entrevista a Raúl Lavié

El próximo jueves a las 20.30 en el Teatro Coliseo, en el marco del Día Nacional del Tango, se llevará adelante el concierto "Piazzolla Sinfónico", el cual rinde tributo al legado de Astor Piazzolla.

Serán de la partida la Orquesta Académica del Teatro Colón, bajo la dirección de Juan Miceli, el bandoneón de Federico Santisteban y la voz de Raúl Lavié quien conversó largamente con Boris sobre el espectáculo en cuestión. Lavié también repasó su carrera y su relación con la música popular y la académica.

"Salón de tango" (1956) - Héctor Basaldúa