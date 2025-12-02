Entrevista a Nadine Sierra

Este miércoles 3 a las 20, Nadine Sierra ofrecerá un recital en el Teatro Colón, en la última fecha del ciclo Aura, el cual este año recibió además a Jonathan Tetelman, Aigul Akhmetshina y Elīna Garanča.

Junto con el pianista Bryan Wagorn, Nadine Sierra brindará un programa variado con piezas de Gounod, Puccini, Mozart, Verdi y Villa-Lobos, entre otros. En una breve charla con Boris, la cantante estadounidense nos transmitió la alegría de volver a presentarse en el Colón, (la primera y última vez, fue en 2022) y repasó su prestigiosa y exitosa carrera. Además, nos explicó el porqué de la amplitud de su repertorio e idiomas que maneja, destacando la figura de su madre como una decisiva influencia en su vida artística.

Aquí , la nota