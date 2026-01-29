Entrevista a Michael Fabiano

En "Dos Horas con la Actualidad", Boris mantuvo una larga conversación con el cantante Michael Fabiano en la cual repasaron su extensa carrera y sus años de formación. Además, el tenor nos contó sobre sus próximos proyectos, entre los que se destaca su debut en rol de Otello en la ópera homónima de Verdi; dicho estreno tendrá lugar a fines de marzo en el teatro Pérez Galdós de Las Palmas, España, y luego se presentará en abril en el Capitole de Toulouse.

Asimismo, Michael Fabiano vendrá a la Argentina en el mes de agosto para interpretar, precisamente, el rol de Otello en el Teatro Colón. Esta cumbre del repertorio verdiano contará con la dirección musical de Alejo Pérez y la puesta en escena de Fabio Sparvoli.

Los dejamos con la entrevista.