Entrevista a las cantantes María Luisa Merino Ronda y Constanza Díaz Falú

Del 24 de agosto al 3 de septiembre el Teatro Colón acogerá una nueva puesta del Werther, esta célebre ópera de Jules Massenet basada en la novela epistolar Las penas del joven Werther, de Goethe. En Dos Horas con la Actualidad Boris conversó con dos sus protagonistas: la mezzo chilena María Luisa Merino Ronda y la soprano argentina Constanza Díaz Falú quienes interpretarán los papeles de Charlotte y Sophie, respectivamente.

Además, de hablar sobre los pormenores de esta nueva producción, ambas cantantes nos contaron sus trayectorias y revelaron algunos aspectos sobre técnica vocal y el desafío que puede representar cantar en tal o tal idioma, señalándonos cada una cuál le sienta más propio y cuál más difícil, a la hora de la interpretación.