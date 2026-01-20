Entrevista a la soprano Lidia Fridman

Hace unos días en 'Una Tarde en la Ópera', Boris mantuvo una larga conversación con la cantante Lidia Fridman. La soprano de origen ruso nos habló extensamente de sus años de formación en Italia, esencialmente en Venecia, en el Conservatorio Benedetto Marcello. Además, la cantante - quien cumplirá apenas treinta años en febrero - nos adelantó detalles de sus próximas actividades: en primer lugar, en el mes de marzo, se estará presentando junto a la Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo la dirección de Riccardo Muti, para interpretar diferentes piezas de la lírica italiana, en particular Verdi. Luego, en mayo, será el turno para Lidia Fridman de protagonizar la célebre 'Salomé' de Richard Strauss, en la ópera de Viena.

Mejor, los dejamos con la nota completa.