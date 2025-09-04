Entrevista a la soprano Jessica Pratt

En Dos Horas con la Actualidad, Boris mantuvo una larga charla con la soprano anglo australiana Jessica Pratt quien se presenta por primera vez en Argentina y, ni más ni menos, que en el Teatro Colón. Para empezar, este domingo ofrecerá un recital junto con el pianista Kamal Khan, con un programa incluye obras de Strauss, Berstein y Offenbach, entre otros. Pero además, Jessica Pratt protagonizará la ópera I Puritani de Vincenzo Bellini, en el papel de Elvira, acompañada por el tenor Francesco Demuro y el barítono Germán Alcántara, ente otros artistas. El sábado 13 de septiembre, tendrá lugar la primera de las cuatro funciones.

Considerada una de las grandes intérpretes de la actualidad de los roles más exigentes para soprano creados por Rossini, Bellini y Donizetti, desde su debut europeo, en 2007, Pratt se ha presentado en los principales escenarios líricos del mundo.

En su visita a los estudios de Nacional Clásica, Jessica Pratt nos contó detalles del próximo recital y las expectativas que le genera subir por primera vez al escenario principal del Colón. Asimismo, la cantante nos reveló las técnicas que emplea para cuidar y perfeccionar su voz y los criterios que la han guiado para elegir su repertorio a lo largo de su carrera.

Te invitamos a escuchar esta extensa entrevista en la que. por supuesto, repasamos diferentes grabaciones de Jessica Pratt. Aquí, la primera parte.

Y aquí podés escuchar la segunda parte.