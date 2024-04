Entrevista a la Dra. Soledad Finck sobre terapias complementarias

La Dra Soledad Finck, médica generalista y familiar con orientación rural, presta sus servicios en la ciudad de Tolhuin, fue entrevistada por Radio Nacional con la finalidad de conocer sobre las nuevas tendencias y alternativas de la medicina.

Recibida en la UBA, Soledad hizo su especialización en la ciudad de Bariloche donde comenzó a conocer otras formas de salud. Al repecto dijo que "yo me paro desde una paradigma distinto al paradigma oficial que aprendí en la facultad"; comenzó diciendo y destacó que "agradezco el poder haber estudiado en la universidad pública y después me fuí e Bariloche donde me especialicé en medicina gneneral con orientación rural donde conocí otra forma de salud y gente que busca alternativas como en plantas medicinales y ahora hongos que estoy aplicando".

Durante la entrevista, la Doctora Finck también mencionó que pone en práctica el uso del "canabis medicinal, al agua de mar y otra terápias de oxigenación".

Escuchá la nota completa en el siguiente audio.