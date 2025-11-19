Entrevista a Guido Iacopetti, nominado al Grammy Latino con el Sexteto Fantasma

En la emisión en español de RAE, Juan Sixto dialogó con Guido Iacopetti, guitarrista, productor y principal compositor del Sexteto Fantasma, recién llegado de Las Vegas, donde participó de la entrega de los premios Grammy Latino.

Allí, el disco La inevitable tentación de ir a contramano estuvo nominado como Mejor Álbum de Tango.

Durante la charla, Guido compartió cómo vivió la ceremonia y el reconocimiento internacional, y expresó una emoción especial: contó que, durante años, creyó que el grupo quedaría como una banda de culto.

Sin embargo, ahora la prensa y la industria los reconocen como un sexteto de renombre, que abrió una nueva etapa en el tango al incorporar arreglos e instrumentos que nadie había utilizado hasta entonces.

El diálogo cerró con una certeza compartida: el tango sigue vivo, muta, sorprende y encuentra nuevas voces que lo llevan, sin miedo, hacia territorios inesperados.