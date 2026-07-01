Entrevista a Freddy Varela Montero

La Camerata Bariloche encarará en breve una extensa gira que culminará en el mes de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, Santiago Giordano conversó con su actual director, el violinista Freddy Varela Montera quien además sigue siendo el concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón.

El violinista de origen chileno nos contó un poco sobre las diferentes escalas de esta próxima gira y el repertorio que llevarán adelante; en ese sentido, nos recordó una de las peculiaridades de la Camerata, la cual que con la incorporación de miembros de otros ensambles o organismos, puede convertirse en Orquesta y afrontar obras de aliento sinfónico.

Asimismo, Varela Montero y Giordano repasaron la historia del ensamble, su apego a compositores no necesariamente académicos y los ilustres intérpretes que la integraron. Les recordamos que el año que viene la Camerata Bariloche cumplirá 60 años.

Los dejamos con la entrevista.