Entrevista a Ada Morales a 32 años del homicidio de Maria Soledad

Ada Morales, madre de María Soledad Morales, conversó con el periodista Javier Arce, en una entrevista exclusiva para Radio Nacional en un nuevo aniversario del homicidio que marcó la historia de Catamarca.

Hubo un antes y un después de María Soledad

No hay que olvidar nunca lo que pasó con mi hija, especialmente yo como mamá. aunque no está mi compañero, mi brazo derecho, que él me apoyaba en todo. pero en mi corazon, en mi mente siempre va a estar mi hija presente. Muchos me dicen, Ada ya basta, dejala descansar en paz. Pero para mi la herida cada vez se hace más grande, no se cierra nunca. Creo que se cerrará el día que yo vaya a estar junto con ella”.

“Hubo un antes y un después de María Soledad. Antes el pueblo se callaba. Nadie se animaba a denunciar nada, reinaba el miedo. Después vino, y siempre lo voy a decir y lo voy a agradecer, las compañeras, porque ellas fueron las valientes. Al segundo día de lo que pasó ya veían las amenazas, que las seguían, pero ellas dijeron no, vamos a salir a pedir justicia por nuestra compañera, junto con la hermana Marta Pelloni. así se inició, fueron creciendo cada día más, la gente enarboló una bandera defendiendo la vida sobre todas las cosas. Y así se fueron sumando, cada vez más gente, cada marcha, cada jueves a las 19.00. Después ya fueron en el interior de la provincia, y en otras provincias argentinas acompañándonos".

El silencio puede mucho más que la violencia

“Siempre digo como mamá, y le digo a los jóvenes, ahora que está todo tan feo, que tomen como ejemplo a esas valientes jóvenes de 17 años que dijeron vamos a pedir justicia pero todo en silencio. El silencio puede mucho más que la violencia. porque la violencia engendra más violencia.

Lo único que se sentía eran los pasos, el silencio total, nadie decía nada, un total respeto. los negocios por donde pasaba la marcha cerraban, todos se paraban en la vereda a acompañar también. Fue algo muy conmovedor”.

María Soledad Morales fue el primer gran femicidio en Catamarca

“En esa época todavía no se hablaba de femicidio y creo que fue el más grande de la historia de Catamarca, por lo que vino, por todo lo que pasó. Con mi hija no tuvieron piedad, no pasaron 24 horas cuando ella se perdió, cuando se la encontró, la calumnia, la injuria, todo lo que se levantó contra ella…apenas 17 años, ¡por Dios!

En cambio ahora con esta nueva ley, no permiten ya investigar a la víctima. Acá fue a todos: a mi hija, a la familia, a la gente que marchaba, los cuestionaban a todos. Creo que eso fue un adelanto muy grande, porque toda mujer merece respeto”.