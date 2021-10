Entregaron jubilaciones a 70 mujeres por tareas de cuidado

La delegación Zapala de ANSES agasajó a un grupo de mujeres que recibieron la resolución que las declara jubiladas en el marco del reconocimiento a las tareas de cuidado.

La flamante jubilada Graciela Torres agradeció este nuevo beneficio y recordó cómo fueron sus años al cuidado de sus hijos y nietos. "La verdad que no creía porque me llamaron por teléfono y no creía", dijo y pensó que era una estafa.

La trabajadora de la UDAI Zapala, Pamela Hernández, se refirió al trabajo que hizo el equipo de ANSES Zapala para acercar este derecho a las beneficiarias.

El titular de ANSES Zapala Carlos Pino celebró el encuentro con las beneficiarias y destacó las 70 jubilaciones que se entregaron en Zapala, Chos Malal y Cutral Co a través del programa Tareas de Cuidado. "Fueron dos meses de mucho trabajo interno en nuestra oficina con horario extra, para nosotros es gratificante".

El diputado nacional Alberto Beto Vivero destacó las políticas públicas del gobierno de Alberto Fernández y reconoció que se trata de mujeres que "de chicas tuvieron que trabajar y priorizar la crianza de sus hijos y es importante visibilziarlo".

El titular de PAMI Zapala Gastón Calabró participó del desayuno con las beneficiarias y destacó el trabajo en conjunto entre la obra social y la ANSES para la afiliación de las nuevas jubiladas.