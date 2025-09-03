Entregaron a la Justicia el cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata 

La familia Kadgien hizo entrega a la Justicia Federal de "El Retrato de una Dama", el cuadro que fue robado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y que apareció en una casa de Mar del Plata.

El fiscal federal general local realizó una rueda de prensa en la que mostró la pintura de Giuseppe Ghislandi que pertenece a la colección privada de los herederos del galerista de arte judío Jacques Goudstikker.

En las próximas horas se realizará una audiencia en el juzgado federal donde se notificará la imputación a los detenidos.

El cuadro, cuya aparición en Mar del Plata a partir de una publicación de una inmobiliaria generó revuelo internacional, fue entregado este mediodía por el abogado de Patricia Kadgien - hija del exfinancista nazi Friedrich Kadgien - y su marido, quienes días atrás quedaron con prisión domiciliaria durante 72 horas por pedido del fiscal Carlos Martínez.

La entrega se oficializó después de una serie de allanamientos que se hicieron en los últimos días en cuatro propiedades del centro y de la zona norte de la ciudad. En uno de ellos se hallaron otros dos cuadros e incautaron más de una decena de estampas de colecciones europeas.