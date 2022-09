Entregaron 135 viviendas a familias en Manantial Sur

En el marco del programa Reconstruir Viviendas, el gobernador interino Osvaldo Jaldo entregó 135 casas en Manantial Sur, de un total de 826 que serán entregadas. “Lo primero que me encomendó el Gobernador cuando se creó el Ministerio fue activar las obras públicas en general y en particular de las viviendas y sobre eso fueron las primeras reuniones que tuvimos con las empresas, que es reconstruir estas más de 1.000 viviendas. En el acuerdo planteábamos que hasta fines de octubre teníamos que entregar las casas y parecía que no lo íbamos a lograr por las dificultades que había presentado este proyecto en Manantial Sur en el 2016, con responsabilidades compartidas. Hoy estamos concretando una parte, avanzamos de manera importante y el compromiso asumido de entregar el resto de las viviendas pactadas para Manantial Sur”, señaló el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria.

DESCARGAR