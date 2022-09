Entrega de viviendas, construcción de otras y obras públicas

Desde LRA21 Santiago del Estero, la periodista Verónica Sesin compartió la crónica de la visita que realizó el presidente Alberto Fernández a la provincia y que incluyó la entrega de más de 800 viviendas, la firma de un convenio para la construcción de otras 1.064 y la inauguración de obras públicas, como la Autopista Ruta Nacional 9, junto al gobernador Gerardo Zamora.

En ese marco, el primer mandatario llamó a "unirse en objetivos comunes y tratar de profundizar puntos de acuerdo y minimizar las diferencias".

Además, ratificó que el Gobierno nacional "no va ceder en la lucha" contra la inflación y repasó los desafíos y los logros alcanzados durante los primeros 1.000 días de su gestión al frente del Gobierno nacional, a los que calificó de "traumáticos" por la pandemia de coronavirus.

El presidente también estuvo acompañado por el Ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi y el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis además del gobernador santiagueño y la senadora Claudia Ledesma Abdala.

Fernández elogió a la administración de Santiago del Estero y subrayó el diálogo alcanzado con el mandatario de origen radical: "No importa si es radical, si es oficialista o no es oficialista, lo que importa es dónde queremos ir, si el destino al que queremos ir es el mismo”.

Durante el acto, se entregaron más de 800 viviendas: 490 destinadas al barrio Las Flores, 87 al Villa del Carmen, 160 al Mama Antula en la localidad de La Banda, 40 al barrio Néstor Kirchner de la localidad de Pinto y 30 para Ojo de Agua.

Además de las viviendas entregadas, se firmó un convenio para la construcción de otras 1.100 unidades habitacionales que se sumarán a las 120 mil que se encuentran en ejecución en todo el país.

En tanto, Ferraresi destacó la vocación de Zamora por "darle continuidad" a la política de vivienda cuando el Gobierno nacional de Cambiemos "no se ocupaba" y concluyó: "Entre 2015 y 2019 no se hizo ninguna vivienda, hoy estamos superando las 5 mil. No hay provincias ni municipios que se puedan desarrollar si no hay política nacional".

Zamora, asimismo, destacó la importancia de los convenios firmados en la obra pública, ya que generan fuentes laborales que favorecen a miles de familias en todo Santiago del Estero.

Precisó que su provincia llegó al final de la administración de Cambiemos con "obras muy paradas" y con sólo "6 mil trabajadores" de la construcción enrolados en la UOCRA y, en contraposición, señaló que “en 2021 superamos los 7.500 y hoy los 12 mil trabajadores”.

Por otro lado, el mandatario provincial pidió "fortalecer la paz social" y que "esta democracia recuperada nunca más se rompa" además de agradecer la visita del jefe de Estado.

