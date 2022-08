Entrega de computadoras para el área de Salud del Chaco

La ministra de Salud del Chaco estuvo en el acto de entrega de computadoras del programa Proteger: “debemos preguntarnos qué nos interpela para continuar abrazando a la Salud Pública. La sociedad nos interpela por la calidez, el amor, la compasión que deben brindarse a las personas para que cuando llegan se los reciba de manera cordial y amorosa, los turnos están saturados después de dos años de pandemia y existe la necesidad de garantizar el derecho al acceso de la Salud. El gobierno realiza un esfuerzo sideral en la atención de las personas, tiene que existir una mirada centrada no solamente en la tecnología sino en el modo de atención del personal sanitario a quienes solicitan y necesitan atención, tiene que ver con una crisis social y de valores porque nosotros somos parte del Estado, porque sin éste no hay nada, sin Estado muchas personas no podrían acceder a la salud, pues es garante de derechos y quienes trabajamos tenemos un compromiso permanente”, expresó la funcionaria.

