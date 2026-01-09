ENTREVISTA A EZEQUIEL MAROZZINI

Entre Ríos: Arrancó la 42 edición de la Fiesta Nacional del Lago en Federación

El secretario de Turismo de dicha localidad Ezequiel Marozzini conversó con el equipo de Ramos Generales sobre esta celebración y que pasará en la actual edición. Arrancó el jueves y se extenderá hasta el domingo 11 de enero.

"Pasan artistas locales y provinciales,por nuestro anfiteatro, tenemos un gran patio gastronómico y muchos emprendedores que también participan con artesanías. En nuestro destino hay mucha consciencia sobre los precios y hay ofertas para las familias para poder consumir sin problemas", dijo.

"Somos la región de Salto Grande y trabajamos en conjunto con Concordia, Chajarí, Villa del Rosario y se pueden vivir muchas experiencias aquí", agregó.

 