Entre pedales, canciones del mundo y la huella cordobesa

Juan Iñaki visitó a Mariana Fossati en nuestro estudio y habló sobre su presente artístico, marcado por la exploración con pedales, luperas y nuevas tecnologías aplicadas a la voz. Contó cómo esas herramientas se volvieron parte de su lenguaje en vivo, sin perder el vínculo esencial con el canto popular. Adelantó detalles de su concierto en Café Vinilo, donde estará acompañado por Facu Quintas en piano y teclados, y con las participaciones de Cecilia Zavala, Emanuel Ayala y Seba Espósito. También compartió reflexiones sobre la creación de repertorio, su proyecto en torno a Bola de Nieve y el valor de preservar músicas folclóricas en un mercado cada vez más segmentado. Con orgullo cordobés, destacó las influencias de artistas de su provincia y remarcó la importancia del arte como espacio de sutileza y resistencia en tiempos convulsionados.